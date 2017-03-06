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İstanbul Modern'de iş birliği üzerine bir seçki

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İstanbul Modern'de iş birliği üzerine bir seçki

Farklı coğrafyalardan 7 sanatçı ve sanatçı grubunun “iş birliği” konulu video, animasyon ve kısa filmlerinin yer aldığı, İstanbul Modern Sergiler ve Programlar Direktörü Çelenk Bafra ve Asistan Küratör Senem R. Kantarcı'nın hazırladığı “Uluslararası Sanatçı Filmleri” sergisi İstanbul Modern Kısa Süreli Sergiler Alanı'nda 8 Mart - 21 Mayıs 2017 tarihleri arasında gezilebilir. Sergide Türkiye'den Cengiz Tekin, Birleşik Krallık'tan Mikhail Karikis, Almanya'dan Dario Azzellini & Oliver Ressler, Hindistan'dan Desire Machine Collective, İtalya'dan Adrian Paci, Kaliforniya, ABD'den Mary Reid Kelley & Patrick Kelley ve Teksas, ABD'den Denise Ferreira Da Silva & Arjuna Neuman'ın çalışmaları yer alıyor.

RESİM YANI:

Cengiz Tekin Cennetten Hemen Önce,

2015 HD Video

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