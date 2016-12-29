İstanbul TEM'de kaza, trafik durdu

TEM Hasdal Mevkii'nde TIR kaza yaptı. Bariyerlere çarparak yan dönen TIR nedeniyle trafik durdu.

Tem Otoyolu Hasdal Mevkii'nde bir TIR bariyerlere çarparak yan döndü. Otoyol trafiği kapandı. İstanbul'da bu sabah Maltepe'de, Büyükçekmece'de FSM'de art arda kazalar meydana geldi.

Meteoroloji ise hava durumunun akşam saatlerinde sürücüleri daha da zorlayacağı sinaylini verdi.