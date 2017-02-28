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İstanbul Üniversitesi'nde 23 Gözaltı

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İstanbul Üniversitesi'nde 23 Gözaltı
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde sabah saatlerinde bazı öğrenciler dün okulda yaşanan kavgayı protesto etmek istedi. Polisin müdahale ettiği öğrencilerden 23'ü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre dün okulda karşıt görüşlü öğrenciler arasında yaşanan kavgayı protesto etmek isteyen bir grup, kampüste toplandı.

Dünkü olayların ardından önlem alan çevik kuvvet polisi, gruba müdahale etti. Müdahalenin ardından öğrenciler gözaltına alındı. Gözaltına alınırken bazı öğrenciler slogan attı. Grubun gözaltına alınması kampüsteki öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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