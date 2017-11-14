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İstanbul Üniversitesi'nde maaş skandalı

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İstanbul Üniversitesi'nde maaş skandalı
Sayıştay'ın İstanbul Üniversitesi için hazırladığı raporda hiç ders vermemiş çok sayıda öğretim üyesine maaş verildiği ortaya çıktı.

Mevzuata göre öğretim üyelerinin aldıkları maaş karşılığında haftada asgari 10 saat, öğretim görevlileri ve okutmanların ise haftada 12 saat ders vermekle yükümlü olduğu belirtildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, üniversite bünyesinde çok sayıda öğretim üyesinin maaş karşılığı vermekle yükümlü oldukları dersleri vermediği tespit edildi. İstanbul Üniversitesi kendisini 3 gerekçe ile savundu. Üniversitenin birinci gerekçesi, öğretim üyelerinin bir kısmının yurtiçinde ve yurtdışında görevlendirilmeleri oldu. İktisat Fakültesi'nde çok sayıda yardımcı doçent atanması yapıldığı ve bu kişilere belirli bir dalda uzmanlaşıncaya kadar ders verilmediği ikinci savunmaydı. Üniversite, tıp fakültelerinde çeşitli nedenlerle eğitim takvimine uyulmadığı, bu nedenle de ayın bir haftasında dersi olan bir öğretim üyesinin ayın diğer haftasında hiç derse girmediği savunmasını da yaptı. Ancak Sayıştay üniversitenin üç savunmasını da yeterli bulmadı.

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