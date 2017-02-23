İstanbul Üniversitesi'nde okurken PKK'ya katılmış!

Samsun'da PKK terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Şeyma U., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci olan Şeyma U., 1 yıl önce tatil için Samsun’daki ailesinin yanına geldi. Evden ayrıldıktan bir süre sonra annesi M.G.’yi cep telefonundan arayan Şeyma U., "Ben özgür topraklardayım. Beni merak etmeyin" dedi. Annesi kızını tekrar aradığında telefona cevap veren Doğu şiveli bir kişi, "Ben de özgürüm ne fark eder. Çocuğunuz gezmeye geldi. Misafirimiz. Kendisiyle görüşemezsiniz. Sana yerini söylemem" deyip kapattı.

KIZLARINI ZAHO’DA BULUP TÜRKİYE’YE GETİRDİLER

Olaydan 1 ay sonra anne M.G.’yi kızının cep telefonundan arayan bir kişi "Kızınız şu anda silahlı eğitim alıyor ve 4 ay sürecek. Sonra nereye gider bilemiyorum" diyerek telefonu kapattı. Bunun üzerine aile yaptıkları araştırmada Şeyma U.’nun Kuzey Irak’ın Zaho şehrinde olduğunu öğrendi. Kendi imkanlarıyla Zaho’ya giden aile kızlarını bulup Türkiye’ye getirdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada şüpheli kızın PKK terör örgütünün yayın organı olan bir televizyon kanalına çıkarak, yaklaşık 1 dakikalık konuşma yaptığını belirledi. Şeyma U’nun konuşmasında ’Kuzey Kürdistan’ ve ’Bakur’ ifadelerine yer verdiğini belirleyen polis, görüntünün altındaki yazıda ise ’İstanbul Üniversitesi’nden gerilla saflarına. Samsunlu gerilla Rıza Pir. Başka bir hayatı bulmak için PKK’dayım’ yazısı üzerine genç kızı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Samsun 2’inci Ağır Ceza mahkemesi’nde ’Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanık Şeyma U. bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanığın PKK terör örgütüne ait bir televizyon kanalına verdiği 1 dakikalık konuşması bulunan CD’yi izledi.

Görüntünün izlenmesinin ardından mahkeme heyetine ifade veren sanık şöyle dedi:

"Bunu röpörtaj olarak vermedim. Televizyon kanalında yayınlanacağını söylemediler. Bu konuşma ismini bilmediğim bir köyde oldu. 2 kişide silah vardı. Üzerime atılan suçu kabul etmiyorum. Kuzey Kürdistan ve Bakur olarak söylenen yer Türkiye’dir. Türkiye için Bakur dediklerinden dolayı bu kelimeyi kullandım. Ben örgütün propagandasını yapmadım. Ayrıca Zaho’ya gittiğimde kimse kız olduğumu bilmiyordu. Erkek olarak biliyorlardı. Bu nedenle annemi arayan kişi kızınız diye konuşmazdı. Beraatimi istiyorum."

Sanık ifadesinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığı ’Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.