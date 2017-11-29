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İstanbul Üniversitesi'nde yangın

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İstanbul Üniversitesi'nde yangın
İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt yerleşkesinde yangın çıktı.

İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt yerleşkesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

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