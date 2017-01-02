İstanbul Üniversitesi'nden IŞİD açıklaması!

Terör örgütü IŞİD'in 2 ay önce yaptığı yayında İstanbul Üniversitesi Beyazı Kampüsü görselini kullandığının ortaya çıkması üzerine, üniversite yönetiminden önemli bir açıklama geldi.

Terör örgütü IŞİD'in 2 ay önce yaptığı yayınlarda İstanbul Üniversitesi'nin tarihi Beyazıt Kampüsü görselini kullandığı ortaya çıktı. Sosyal medyadan hızlı bir şekilde yayılan görüntüler sonrasında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Rektörlük hesaplarından yapılan açıklamada "Değerli öğrencilerimiz; güvenliğinizi tehdit edebilecek her konu, güvenlik makamlarına bildirilmiş ve gerekli tüm önlemler alınmıştır" denildi.

BU GÖRSELİ KULLANMIŞLARDI

IŞİD terör örgütü yaklaşık 2 ay önce yaptığı yayınlarda üzerinde el bombaları ve kalaşnikof olan teröristlerin görseliyle, İstanbul Üniversitesi ve Boğaz Köprüsü fotoğraflarını kullandığı ortaya çıktı. Örgütün, İstanbul'u tehdit ettiği görsellerin ardından kanlı Reina baskının gerçekleşmesi, İstanbul Üniversitesi öğrencileri arasında tedirginliğe yol açtı.

İşte o görseller: