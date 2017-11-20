İstanbul'a 20 saatlik yağış geliyor

TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şen, öğle saatlerinde başlaması beklenen ve yaklaşık 20 saat sürecek yağışın, kentte su baskınları yapabileceği uyarısında bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, öğle saatlerinde başlaması beklenen yağışın, kentte su baskınları yapabileceği uyarısında bulundu.



Şen, Tekirdağ ile Marmara Denizi üzerindeki bulutların öğle saatlerinde İstanbul'u etkileyerek şiddetli yağışa neden olacağını söyledi.



Sonbaharın son günlerinde İstanbul'un artık soğumaya başladığını dile getiren Şen, "Öğleden sonra hava iyice soğumaya başlayacak ama sıcaklık gündüz 8-9 derecenin altına düşmez. Şiddetli yağış öğle saatlerinden itibaren başlar, bu gece devam eder. Yağmur yarın öğleden sonra kesilir. 20 saatlik bir yağış görünüyor. Sıcaklık gece de 6 dereceye kadar düşer. Şu an için dolu ve kar görünmüyor." dedi.