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İstanbul'a 'dolu' uyarısı

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İstanbul'a 'dolu' uyarısı
Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da pazartesi gecesi gök gürültüsü, yıldırım ve dolu yağışı da bekleniyor.

Türkiye pazartesi sabahına yağmurla uyanacak. Türkiye'nin iç, batı ve kuzey kesimlerinin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışlarla beraber hava da birkaç derece serinleyecek.

Yurdu etkisi altına alacak yağmur etkisini Çarşamba gününe kadar sürdürecek.

Yağmur İstanbul'un yanı sıra, Antalya, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Ordu ve İzmir'in doğu ilçelerinde etkili olacak.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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