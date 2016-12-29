İstanbul'a fırtına engeli!

İstanbul'da dün akşam başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Fırtına ve yoğun yağış nedeniyle meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle İstanbultrafiği sabah saatlerinde yoğunluk yüzde 67'lere kadar çıkarken, fırtına deniz ulaşımını da vurdu. İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO’nun iptal ettiği dış hat seferleri:

07:00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot

07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

BUDO’nun ipta lseferleri:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi