İstanbul'a fırtına engeli!
Fırtına ve yoğun yağış nedeniyle meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle İstanbultrafiği sabah saatlerinde yoğunluk yüzde 67'lere kadar çıkarken, fırtına deniz ulaşımını da vurdu. İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO’nun iptal ettiği dış hat seferleri:
07:00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot
07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
BUDO’nun ipta lseferleri:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
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