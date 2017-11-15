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İstanbul'a giriş-çıkışlar tutuldu! Büyük operasyon

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İstanbul'a giriş-çıkışlar tutuldu! Büyük operasyon
İstanbul'da, hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen Kurt Kapanı-10 operasyonu kapsamında çok sayıda noktada uygulama başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği ve 14.00'te başlayan Kurt Kapanı-10 operasyonuna, İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor.

HAVA, DENİZ KARA

Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada, uygulama ve denetim gerçekleştiriliyor.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapılıyor.

Kurt Kapanı-10 operasyonu kapsamında denetim ve uygulamaların saat 16.00'a kadar süreceği belirtildi.

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