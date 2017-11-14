Bugünkü YENİÇAĞ »

İstanbul'a ilk kar ne zaman düşer?

»
İstanbul'a ilk kar ne zaman düşer?
Kasım ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde, İstanbul’da yılın ilk kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu…

Son simülasyonlarda, 20-23 Kasım arasında İstanbul için kuvvetli bir soğuk hava dalgası görünüyor. Bu soğuk hava dalgasının İstanbul'da yüksek kesimlerde, çok düşük ihtimal de olsa kar yağışına yol açma olasılığı bulunuyor. Uzmanlar ise şimdiden yorum yapmanın bilimsellikten uzak olacağı görüşünde.

Hava tahmininde kullanılan simülasyon modellerinden GFS (The Global Forecast System) model verilerindeki kar beklentisiyle ilgili, havaninotlari.com internet sitesinde yer alan değerlendirme dikkat çekti.

İşte model verilerindeki kar olasılığına dikkat çeken o değerlendirme:

“Son günlerde bu modellerde 20-23 Kasım gibi İstanbul için kuvvetli bir soğuk hava dalgası görünüyor. Bu soğuk hava dalgasının İstanbul'da yüksek kesimlerde, çok düşük de olsa, kar yapma ihtimali var. Tabii ki kesin bir şey söylemeyiz ancak modellerde görünen bu.

Önümüzde yaklaşık 10 gün olduğu için ‘kar yağacak’ demek bilimsellikten uzak olur, ancak kasım ayı içinde İstanbul'da kar ihtimali görmek de ilginç.”

5a0ac840c9de3d259ca7879b.jpg

5a0ac851c9de3d259ca7879d-001.jpg

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'a ilk kar ne zaman düşer?İstanbul'a ilk kar ne zaman düşer?İsrail'den Avrupalı milletvekillerine engelİsrail'den Avrupalı milletvekillerine engelIrak'ın kuzeyine hava harekatıIrak'ın kuzeyine hava harekatıAltan kardeşler davasında önemli gelişme!Altan kardeşler davasında önemli gelişme!Bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildiBir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildiNaim Süleymanoğlu'nun sağlık durumunda önemli gelişmeNaim Süleymanoğlu'nun sağlık durumunda önemli gelişmeEski hakime FETÖ'den 15 yıl hapis istemiEski hakime FETÖ'den 15 yıl hapis istemiTSK'dan sınır ötesine hava harekatıTSK'dan sınır ötesine hava harekatıİstanbul'da IŞİD operasyonu: 32 gözaltıİstanbul'da IŞİD operasyonu: 32 gözaltıMeteoroloji'den yağış uyarısıMeteoroloji'den yağış uyarısı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti