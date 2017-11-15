İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da haftasonuna kadar yağış beklenmezken, hava sıcaklığının kademe kademe azalarak mevsim normallerine gerileyeceği tahmin ediliyo

Yapılan son değerlendirmelerde 20-23 Kasım tarihleri arasında hava sıcaklığının kuvvetli düşmesi ve İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışının görülmesi bekleniyor. Son verileri değerlendiren meteoroloji uzmanları da İstanbulluları ay sonu için uyardı. Kasım ayının son haftası için ciddi bir soğuk hava dalgasının görüldüğünü belirten uzmanlar, Marmara bölgesi için yılın ilk karının sinyalini verdi. Ayın son haftası için vatandaşların kar soğuğuna şimdiden hazırlanması yönünde uyarı yapılarak, göstergelerin tam net olmamakla birlikte İstanbul’a mevsimin ilk karının yağabileceğine işaret edildi. Bazı uzmanlar ise şimdiden yorum yapmanın bilimsellikten uzak olacağı görüşünde.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı bölgelerin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.