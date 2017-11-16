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İstanbul'a kar soğukları geliyor

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İstanbul'a kar soğukları geliyor
İstanbul'da yeni haftada sıcaklıklar hızla düşecek.

İstanbul'da hava sıcaklıkları bugünden itibaren azalmaya başlıyor. İstanbul'da pazar, pazartesi ve salı günleri yağmur bekleniyor.

Sıcaklıkların hızla düşeceği salı ya da çarşamba gecesi kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebileceği belirtiliyor. Meteorolojinin tahminlerine göre salı günü Bolu, Karabük'te kar yağışı görülecek. Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Çankırı, Kastamonu'da karla karışık yağmur görülebilir.

GECE SICAKLIĞI 2-3 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Salı ya da çarşamba gecesi İstanbul’un yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışının görülebileceği belirtilirken, şehir merkezi açısından ise meteorolojik modeller farklı tahminlerde bulunuyor. Model verilerinin büyük bir kısmı soğuk havanın sınırda kalacağını ve bu sebepten şehir merkezinde yağmurlu bir havanın olacağını belirtiyor. Bazı modellerde ise düşük bir ihtimal de olsa şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği belirtiliyor.

İstanbul’da kuvvetli rüzgarla birlikte hafta ortası sıcaklıkların gündüz 6-7 derecelere, gece ise 2-3 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

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