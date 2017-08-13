İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak?

İstanbul'da aşırı nemin de etkisiyle bunaltan sıcaklar, hafta başından itibaren yerini yağışa bırakacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı kesimleri ve Akdeniz çevrelerinin parçalı bulutlu, Rize çevreleri, Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimleri ve öğle saatlerinde Doğu Toroslar mevkii ile akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile İç Ege ve kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu ve açık 30

Trabzon: Parçalı bulutlu, doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, pazartesi günü İstanbul ve çevresinde görülecek yağışların, çarşamba günü etkisini artırarak gök gürültülü ve sağanak şeklinde olmasının beklendiği ifade edildi.