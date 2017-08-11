İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Pazar gecesi kentte sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.

Yüksek nem nedeniyle bunaltıcı günlerin yaşandığı İstanbul'da haftasonu hava sıcaklıklarının 33-35 dereceler civarında seyredeceği, ardından 13 Ağustos Pazar'ı 14 Ağustos Pazartesi'ye bağlayan gece ise kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor. Düşük nem oranları nedeni ile yağışın şiddetli olmayacağı ancak bölgesel olarak kısa süreli kuvvetli olması bekleniyor.