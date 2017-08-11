Bugünkü YENİÇAĞ »

İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

»
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Pazar gecesi kentte sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.

Yüksek nem nedeniyle bunaltıcı günlerin yaşandığı İstanbul'da haftasonu hava sıcaklıklarının 33-35 dereceler civarında seyredeceği, ardından 13 Ağustos Pazar'ı 14 Ağustos Pazartesi'ye bağlayan gece ise kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor. Düşük nem oranları nedeni ile yağışın şiddetli olmayacağı ancak bölgesel olarak kısa süreli kuvvetli olması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
PKK mağarasında paratoner ele geçirildiPKK mağarasında paratoner ele geçirildiİstanbul'a sağanak yağış uyarısıİstanbul'a sağanak yağış uyarısıABD'den göstermelik referandum itirazıABD'den göstermelik referandum itirazıTarihi hamam alev alev yandıTarihi hamam alev alev yandıTrabzon'da PKK'lı teröristlerle çatışma: 2 şehitTrabzon'da PKK'lı teröristlerle çatışma: 2 şehitDarbeci albayın savunmasında Gülen iziDarbeci albayın savunmasında Gülen iziDarbeci pilotun yalanı böyle ortaya çıktıDarbeci pilotun yalanı böyle ortaya çıktı4.1 milyon TL'lik bahis operasyonu4.1 milyon TL'lik bahis operasyonuRamil Guliyev 'Dünya Şampiyonu'Ramil Guliyev 'Dünya Şampiyonu'Samsun Valiliği'nden pankart açıklamasıSamsun Valiliği'nden pankart açıklaması
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti