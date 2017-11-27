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İstanbul'a yağış uyarısı

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İstanbul'a yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün akşam saatlerinde İstanbul'a sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

İstanbul'da gün boyu havada parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken akşam saatlerinden itibaren il genelinde aralıklı sağanak yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yağışların hafta ortasına kadar molalarla devam etmesi beklenirken hava sıcaklıklarının 12-14 derece aralığında serin seyredeceği tahmin ediliyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Adana, Mersin, Konya, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Edirne çevreleri, Denizli ve Isparta'nın güney kesimleri, Burdur'un doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli, Muğla çevreleri ve Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, İç ve Güney Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetlice (30-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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