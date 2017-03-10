İstanbul'a yeni metro hattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ortaköy’den Sarıyer’e metro yapılacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AKP Sarıyer İlçe Başkanlığının düzenlediği referandum toplantısında Sarıyerlilerle bir araya geldi. Sarıyer Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Başkan Topbaş’ın yanı sıra Sarıyer Belediyesi Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Metrolarla birlikte tünel çalışmalarına da ağırlık verdiklerini söyleyen Başkan Kadir Topbaş, “İstanbul’da 100 kilometreyi aşkın bir tünel yol programlıyoruz. Bunlardan bir tanesi de sizleri çok ilgilendirdiği için Sarıyer’den Büyükçekmece’ye kadar 140 kilometre ardışık tünel sistemi planlıyoruz. Yani buradan Büyükçekmece’ye gitmek isteyen, o tünelleri kullandığı zaman çok kısa bir sürede Büyükçekmece’ye erişebilecek veya aradaki ilçeleri gidebilecek. Aynı şekilde karşı yakada Harem’den Küçükköy’e ve Anadolu Hisarı’na kadar 18 kilometrelik bir tünel programladık. Yani yerin altından, üstünden her noktada nerede sorun varsa çözmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



SAHİL BOYUNCA



Sarıyer’e metro müjdesi veren Topbaş, “Sarıyer’e sahilden inşallah bir metro getireceğiz. Yani Ortaköy’den başlayacak ve Sarıyer’e kadar sahil boyunca metro getireceğiz. Bu hayal dahi edilemeyecek bir gelişmedir. Zaten Cumhuriyet Mahallesi ve Hacı Osman’a kadar gelen bir metro var. O metronun devamını da Çayırbaşı’na indirebilir miyiz, onun çalışmalarını yapıyoruz. Alttan da gelecek olan metro ile birleşecek. Böylece erişim çok daha kolay hale gelecek” diye konuştu.