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İstanbul'da 28 IŞİD'li tutuklandı!

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İstanbul'da 28 IŞİD'li tutuklandı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheli, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

Terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen 28 zanlı, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından, terör örgütü IŞİD mensuplarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi 9. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 28 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlıların tamamının tutuklanmasına karar veren hakimlik, diğer 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden biri savcılıktan serbest bırakılmış, 28'i tutuklanması, 4'ü hakkında da adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle dün mahkemeye sevk edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü IŞİD mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan çalışmalarda alınan ifadeler doğrultusunda 23 Aralık 2016'da 41 şüpheli hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı verilmişti.

Bu arada, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 8 zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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