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İstanbul'da 32 adrese baskın yapıldı!

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İstanbul'da 32 adrese baskın yapıldı!
İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi.

Arnavutköy ve Çatalca ilçelerinde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ilçede önceden belirlenen 32 adrese şafak vaktinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 31 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar, polis helikopteri ve Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yürütüldü.Giriş kapıları koçbaşlarıyla kırılan binalarda arama yapan polisler, bu evlerin çatıları ve çevrelerini de kontrol etti.

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Arnavutköy Merkez Mahallesi Müdebbir Sokağı'nda aramalar sürerken Özel Harekat polisleri çevrede uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Gözaltına alınan kişi ile ele geçirilen uyuşturucu olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi. 

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