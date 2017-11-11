İstanbul'da 5 bin polisle operasyon

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında, 39 ilçe ve 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor.

Şehir genelinde akşam saatlerinde başlatılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Foto Film, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin yanı sıra özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, deniz polisi ve polis helikopteri de destek veriyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

İlki 29 Eylül 2015'te gerçekleştirilen ve bu akşam 33.'sü yapılan uygulamanın amacının, sokak hakimiyetini sağlamak suretiyle suç ve suçlularla kesintisiz mücadele olduğu belirtildi.

"ARANAN 3 BİN 356 KİŞİ YAKALANDI"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, başladığı tarihten bugüne kadar iki haftada bir yapılan toplam 32 "Yeditepe Huzur Uygulaması’’ kapsamında 782 bin 825 kişi üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulaması yapıldığı, aranan 3 bin 356 kişinin yakalandığı bildirildi.

Uygulamalar kapsamında 194 bin 420 aracın sorgusunun yapıldığı ve 2 bin 814 aracın trafikten men edildiği aktarılan açıklamada, toplam 5 milyon 430 bin 892 lira trafik cezası kesildiği belirtildi.

Açıklamada, denetlenen 17 bin 399 iş yerinden bin 336’sına işlem yapıldığı, yaklaşık 22 kilo uyuşturucu madde ile 97’si kurusıkı olmak üzere 510 tabanca ele geçirildiği kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan uygulamada, İstanbul'un 39 ilçesinde 200 noktada 5 bin polisle denetim yapıldığı, İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın da uygulamalara katılarak yerinde inceleme ve denetimlerde bulunduğu bilgisi verildi.