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İstanbul'da 5 bin şişe sahte içki ele geçirildi

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İstanbul'da 5 bin şişe sahte içki ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yaklaşık 5 bin şişe sahte içki ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere sahte içki üretimi yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan istihbarat çalışması ile teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul genelinde belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Adreslerde yapılan aramada, yaklaşık 5 bin şişe sahte içki ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin, çöp kutularından topladıkları şişelere sahte içki doldurup sattıkları ileri sürüldü.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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