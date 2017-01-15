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İstanbul'da 50 bin civarında riskli yapı var

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İstanbul'da 50 bin civarında riskli yapı var
İstanbul'daki 19 ilçede 48 alanın riskli ilan edildiğini bildiren Bakan Mehmet Özhaseki, "Riskli olarak 50 bin civarında bir yapıdan bahsedebiliyoruz, bağımsız birim olarak bakıldığında bu da 250 bin konut ediyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde belediye başkanlarının katılımıyla, "Kentsel dönüşüm" konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'u güçlü bir göç dalgasının vurduğunu belirterek, hazırlıksız olunması ve planlamanın geç oluşturulması gibi nedenlerin yapılaşma konusunda, İstanbul'u mevcut noktaya taşıdığını anlattı.

İstanbul'daki 19 ilçede 48 alanın riskli ilan edildiğini, bu alanların toplam büyüklüğünün 13 milyon metrekare olduğunu bildiren Özhaseki, "Riskli olarak 50 bin civarında bir yapıdan bahsedebiliyoruz, bağımsız birim olarak bakıldığında bu da 250 bin konut ediyor. Bütün bu çalışmaların hepsi 1 milyon 200 bin kişiyi ilgilendiriyor." ifadesini kullandı.

Kimsenin mağdur olmaması için kira ve kamulaştırma yardımı olarak 1 milyar liranın üzerinde harcama yaptıklarını anımsatan Bakan Özhaseki, Türkiye genelinde de durumun İstanbul'dan pek farklı olmadığına dikkati çekti.

Özhaseki, Ankara'da yakında "Şehircilik Şurası"nın toplanacağını aktararak, bu kapsamda 2 ay süreyle şehirciliğin 4 ana başlıkta tartışılacağını bildirdi.

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