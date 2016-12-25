Bugünkü YENİÇAĞ »

İstanbul'da 9 ilçede elektrik kesintisi

»
İstanbul'da 9 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul'un Anadolu yakasında yarın 9 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine yarın elektrik alamayacak.

Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:

Ataşehir'de 09.00-17.00 saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi 37, 48. ve 93. sokaklar, Yavuz Sultan Selim, 41, 43. ve 44. sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak, 2. sokaklar, Ulu Önder, 141. sokaklar, Yeditepe, 97. sokaklar ile Karadeniz Sokak, 10.00-16.30 saatlerinde Küçükbakkalköy Mahallesi Rüya, Ülker, Ali Ay, Yüksel, Rüstemağa sokaklar, 13.00-17.00 saatlerinde Mevlana Mahallesi Aksekili Mehmet Uslu, Yedi İklim, Mevlana, Albayrak, Sakarya, Oruçlu, Serkan, Kuşkonmaz, Anadolum, Şebnem sokaklar.

Çekmeköy'de 09.00-18.00 saatlerinde Merkez Mahallesi Şevval Sokak.

Kadıköy'de 09.00-12.30 saatlerinde Bostancı Mahallesi Emin Alipaşa, Gümüşçü, Bostanlararası, Kitapçı Mehmet Süleyman, Bostan Tariki, Levent, Bağdat, Cami, Çağlar, Kitapçı Mehmet Süleyman, Tayyareci Resmi, Vukela, Prof. Ali Nihat Tarlan sokaklar, Koşuyolu Mahallesi Ali Nazime, İsmail Paşa, Süleyman Nazif, İstiklal, Koşuyolu, Cenap Şahabettin, Salih Omurtak sokaklar, 10.00-15.00 saatlerinde Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker sokaklar.

Pendik'te 10.00-18.00 saatlerinde Kurtdoğmuş Mahallesi Sümbül Sokak.

Sancaktepe'de  09.00-14.00 saatlerinde Veysel Karani Mahallesi Asıltürk, Dal sokaklar, Hasanpaşa Mahallesi Davet Sokak.

Sultanbeyli'de 09.00-17.00 saatlerinde Akşemsettin Mahallesi Baydar, Reis, Kübra, Kevser, Manyas, Makber, Adem, Kadı sokaklar.

Şile'de 09.00-18.00 saatlerinde Balibey Mahallesi Elbiz, Mezgit, Sena, Tülay, Hale, Melek, Genç, Yalçın, Koçak, Dostlar, Körfez, Uzunkum, Çardak, Çakıl, Dalyan, Dalgıç, Kiraz, Üzüm, Taşkan, Önder, İsmet Ay, Ağlayankaya, Sultan, Sanatçılar, Bektaş, Caner, Göçmen, Hüner sokaklar.

Ümraniye'de 10.00-16.00 saatlerinde Esenkent Mahallesi Berker, Demetbağı, Kayhan, Barlas, Azade, Yücesoy, Fulya, Baturalp sokaklar.

Üsküdar'da 09.00-17.00 saatlerinde Bulgurlu Mahallesi Sağlam, Aygül, Kısacık sokaklar, 09.30-17.00 saatlerinde Yavuztürk Mahallesi Karadeniz Sokak, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Vuslat, Hanzade, Sevinçli, Yeşil Karadeniz, Görele, Giresun, Türkmen, Ağasar, Ağasar Çıkmazı, Bahçelievler Mahallesi Güvercin Sokak.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Arda'ya destek yağdı!Arda'ya destek yağdı!PKK'dan çocuk teröristlerle ilgili açıklama istendiPKK'dan çocuk teröristlerle ilgili açıklama istendiTSK'dan flaş açıklamaTSK'dan flaş açıklamaMersin'de iknci Özgecan vakasının eşiğinden dönüldüMersin'de iknci Özgecan vakasının eşiğinden dönüldüMİT, darbe girişimini neden önceden haber alamadı?MİT, darbe girişimini neden önceden haber alamadı?Günün Ulusal Gazete ManşetleriGünün Ulusal Gazete Manşetleriİmamın üzerinden bakın ne çıktı!İmamın üzerinden bakın ne çıktı!İstanbul'da 9 ilçede elektrik kesintisiİstanbul'da 9 ilçede elektrik kesintisiTSK'dan El Bab için yeni strateji!TSK'dan El Bab için yeni strateji!Tarihi Yarımada için çok tartışılacak kararTarihi Yarımada için çok tartışılacak karar
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti