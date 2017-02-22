İstanbul'da 9 ilçede elektrik kesintisi!

BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 24 Şubat cuma günü itibariyle İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında 9 ilçede elektrik kesilecek.

Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre 24 Şubat cuma günü İstanbul'un Esenyurt, Bağcılar, Beylikdüzü, Güngören, Küçükçekmece, Ataşehir, Kadıköy, Çekmeköy, ve Üsküdar ilçelerinin bazı mahallelerinde değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek. İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı mahalleler; İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ -Esenyurt ilçesi PINAR Mh., 1242. Sk., 1243. Sk., 1216. Sk., 1217. Sk., BAĞLARÇEŞME Mh. civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. -Bağcılar ilçesi MAHMUTBEY Mh., 50. YIL Sk., BİLİCİ Sk., DEMET Sk., DERYA Sk., FIRIN ÇIKMAZI Sk., GAZİ AHMET COŞAR Sk., GÖKHAN Sk., HALİL BEY Sk., KUMRU Sk., MEHTAP Sk., MİLLET Cd., MOSTAR KÖPRÜSÜ Cd., PINAR Sk., POLAT Sk., SERÇE Sk., ŞEHİT BARIŞ BUĞAN Sk., ŞEHİT MAHMUT Cd., TANER Sk., ZAMBAK Sk. civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. -Bağcılar ilçesi BAĞLAR Mh., ÇAVDAR Sk., ÇİLEK Sk., NİL Sk., NUR Sk., OZAN Sk., SEVİLAY Sk., SEVİM Sk., ŞAFAK Sk., ÜNVERDİ Sk., YILDIZ Sk., YILMAZ Sk., ZEYNEP Sk. civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. -Beylikdüzü ilçesi ADNAN KAHVECİ Mh., MİMAR SİNAN Cd., GÜLAY Sk., ÖZGÜRLÜK Cd. civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. -Güngören İlçesi MERKEZ Mh., SOKULLU MEHMET PAŞA Cd, civarında 10:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. -Küçükçekmece ilçesi FATİH Mh., ALİ İHSAN KALMAZ Sk., CENGİZ TOPEL Cd., ERGENE Sk., GEDİZ Sk., KIZILIRMAK Sk., KUBİLAY Cd., ÖRME SANAYİ ÇIKMAZI Sk., 1.SAKARYA Sk., TURAN EMEKSİZ Sk. ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ - Ataşehir ilçesi Içerenköy, merkez camii, rakkas, sonbahar, küçükbakkalköy, cami bölgelerinde 24-02-2017 Saat :09:00 24/02/2017 Saati :18:00 tarihleri arasında Ayedaş sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla planlı tamirat-tamirat ve yatırım faaliyetleri gerçekleştirmek elektrik kesintisi yapılacaktır. -Kadıköy ilçesi Feneryolu, yeniyol, cumhur, ömerefendi, 2. hatboyu, yıldız rona bölgelerinde 24 Şubat-2017(Cuma) Saat :09:30 24 Şubat 2017 Saat :14:30 tarihleri arasında Ayedaş sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla planlı tamirat-tamirat ve yatırım faaliyetleri gerçekleştirmek elektrik kesintisi yapılacaktır. -Çekmeköy ilçesi Mimar sinan, ulubatlı hasan bölgelerinde 24-02-2017 Cuma Saati :10:00 - 24-02-2017 Saati :14:00 tarihleri arasında Ayedaş sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla planlı tamirat-tamirat ve yatırım faaliyetleri gerçekleştirmek elektrik kesintisi yapılacaktır. -Üsküdar ilçesi üzeltepe, çaprazlı alt, fatih, bulak, çağdaş, okulönü, vural, pelin, kaya, şen, prof. dr. beynun akyavaş, zübeyde hanım Kesinti bölgelerinde 24-02-2017 Saati :13:00 - 24 Şubat Cuma Saat :17:00 tarihleri arasında Ayedaş sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla planlı tamirat-tamirat ve yatırım faaliyetleri gerçekleştirmek elektrik kesintisi yapılacaktır.