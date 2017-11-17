‘İstanbul’da AKP’li beş başkan daha koltuğu bırakacak’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın çalışma ekibinde en uzun süre kalan isimlerden biri olan AKP Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, partideki değişimin süreceğini söyledi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in dünkü köşesinde aktardıklarına göre; Arslan, Ankara'da birkaç gün önce bir taksi durağını ziyaretinde çarpıcı mesajlar verdi.

“KABİNE DE DEĞİŞEBİLİR”

Geçmişte partilerin en büyük zaafının ‘yozlaşma' ve ‘hantallaşma' olduğunu söyleyen Arslan, Erdoğan'ın bu durumun AKP'yi esir almasını istemediğini ifade etti. Arslan, “Geçmişte hiçbir lider, hiçbir parti söz konusu olguyla mücadele cesaretini gösteremedi. Tayyip Bey, diğer liderlerin yapmadığı bir işe girişti. Görevden alınan arkadaşlarımızı ya da istifalarını sunmak durumunda bırakılan başkanlarımızı adeta bir suçlu gibi görmek doğru bir yaklaşım değil. Bu kararlar isabetli mi, değil mi zamanla görülecek. Partinin üst düzey karar alma mekanizmalarında bir kan değişimine gidilmesi muhtemeldir; MYK ve MKYK'da değişiklikler olabilir. Bu değişikliğin öncesinde veya sonrasında, tekrar bir kabine değişikliği de olabilir” dedi.

“HERKESİN DİLİNDE…”

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da İstanbul'da AKP'li 5 belediye başkanının istifa edeceğini öne sürdü. Hakan dünkü köşesinde “Hangi mahfile dalsam, hangi nargileciye gitsem, hangi yerel particiyle konuşsam… Hepsinin dilinde aynı iddia. Diyorlar ki: ‘Üsküdar, Esenyurt, Beykoz, Eyüpsultan, Küçükçekmece.' Belediye başkanları gidiciymiş. Birbirinden farklı o kadar ayrı kaynaktan duydum ki bunu… Yazmadan edemedim” ifadelerini kullandı.