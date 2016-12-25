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İstanbul'da 'Başkanlık' tartışılacak

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İstanbul'da 'Başkanlık' tartışılacak
Millî Düşünce Merkezi İstanbul Şubesi, Birlikte Türk Milletiyiz Hareketi ile birlikte "Başkanlık Sistemi ve Millî Egemenliğimiz" konulu bir panel düzenleyecek.

Millî Düşünce Merkezi İstanbul Şubesi, Birlikte Türk Milletiyiz Hareketi ile birlikte "Başkanlık sistemi ve Millî Egemenliğimiz" konulu bir panel düzenlemiştir.

Birlikte Türk Milletiyiz Hareketi, başkanlık tartışmalarına yönelik kamuoyunu aydınlatmak adına değişik illerde paneller düzenlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen "Başkanlık Sistemi ve Milli Egemenliğimiz" panele, MHP Genel Başkan Adayı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, CHP İzmir Eski Milletvekili Prof.Dr. Birgün Ayman Güler ve İstanbul Barosu Eski Başkanı Doç. Dr. Ümit Kocasakal katılmıştı. İstanbul'da düzenlenecek olan panel ise Milli Düşünce Merkezi ile birlikte gerçekleşecek. 27 Aralık Salı günü saat 14:30'da Darüzziyafe Restoranı'nda düzenlenecek panelin yöneticiliğini Prof. Dr. Mustafa Erkal yapacak, konuşmacılar ise Sadi Somuncuoğlu, Birgün Ayman Güler, Ümit Özdağ ve Ümit Kocasakal olacak. 
 

Yer: Darüzziyafe Restoranı (Süleymaniye Camii yanı), Hoca Gıyasettin Efendi Şifahâne Sokağı Nu: 6, Fatih, İstanbul. Zaman: 27 Aralık 2016 Salı, Saat: 14:30

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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