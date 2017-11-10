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İstanbul'da bu sabah
İstanbul'da bu sabah
Sosyal medyada yayınlanan ve bu sabah İstanbul'da kaydedildiği belirtilen görüntüleri tüyleri diken diken ediyor
10 Kasım 2017 Cuma 11:21
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