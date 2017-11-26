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İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

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İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Süper Lig'de, Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında bugün oynanacak maç dolayısıyla İstanbul'da bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

Süper Lig'de, Kasımpaşa ile Göztepe arasında bugün oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saat 16.30'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa - Atiker Konyaspor arasında oynanacak İlhan Cavcav sezonu Süper Lig futbol müsabakası dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, saat 13.30'dan müsabaka bitimine kadar Neva Sokak girişi, Refik Saydam Caddesi stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişiminin trafiğe kapatılacağı bildirildi.

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