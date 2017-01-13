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İstanbul’da büyük FETÖ operasyon!

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İstanbul’da büyük FETÖ operasyon!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında Kartal'daki İBB lojmanlarında bulunan bazı adreslere de baskın düzenlendi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Bir grup polis Kartal,Soğanlık Yeni Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi’ndeki İBB Lojmanları B Bloka geldi. Polis lojmanda girdiği dairede arama yaptı. Başka bir polis ekibi ise Üsküdar Bulgurlu Mahallesi’nde 5 katlı bir binaya operasyon düzenledi. Binadaki bir daireye giren polisin aramaları devam ediyor.

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