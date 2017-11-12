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İstanbul'da büyük heyecan başladı!

İstanbul'da büyük heyecan başladı! 1
Vodafone 39. İstanbul Maratonu bugün saat 09.00 itibariyle başladı. Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda 86 elit atlet yer alıyor.
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Yeni Çağ Gazetesi
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