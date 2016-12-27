İstanbul’da büyük mafya operasyonu

İstanbul Polisi'nin düzenlediği mafya operasyonunda gözaltına alınan 52 kişiden 45'i adliyeye sevk edildi. Sedat Şahin ve Alattin Saral hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

İki grubun birbirine saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında örgüt üyeleri takibe alındı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Samsun'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 52 kişiden 45'i adliyeye sevk edildi. Sarallar grubu lideri Alattin Saral ile Şahinler grubunun lideri Sedat Şahin hakkında da yakalama kararı olduğu bildirildi.





Yapılan operasyonda birçok faili meçhul olayı da aydınlatıldı. 9 Ağustos 2016'da Eyüp Göktürk'te Abbas Ata'nın (36) öldürülmesi olayının da Şahinler gurubu tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Ata'nın vurulma anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde sokakta yürüyen Abbas Ata, araçtan inen bir saldırgan tarafından vurularak öldürülmüştü.