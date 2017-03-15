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İstanbul'da büyük operasyon

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İstanbul'da büyük operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yaklaşık 1000 polisle arama-uygulama operasyonu başlattı. Operasyonda İstanbul'a giriş çıkış noktaları tutuldu.

Kara, deniz ve havayolundan İstanbul'a giriş ve çıkış için kullanılan 14 ayrı noktada 'Kurt Kapanı' adı verilen operasyon devam ediyor.

Uzman ekipler, şüphelendikleri araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü, üst aramasının ardından araçları da arıyor. 

Operasyonda özellikle İstanbul'a giriş yapan araçlara yönelik uygulama gerçekleştiriliyor. Büyük operasyonda, yunus ekipleri, kaçakçılık şube de dahil birçok şubeden uzman personel katılıyor.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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