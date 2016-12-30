İstanbul'da elektrik kesintileri devam edecek mi?

30 - 31 Aralık'ta da elektrik kesintileri devam edecek. Küçükçekmece, Sarıyer, Esenyurt gibi pek çok ilçede kesintiler olacak. Peki, İstanbul'da elektrik kesintileri ne zaman bitecek?

İstanbul’da elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Dünkü anlık elektrik kesintileri İstanbullular arasında kriz yaratmış, beklenmedik kesintilerin nedeni merak konusu olmuştu. Enerji Bakanlığı yaptığı basın açıklamasıyla hava şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektrik alınamadığı için İstanbul'un birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşandığını duyurmuştu. Dünkü kesintiler, bugün de devam edecek. İstanbul Avrupa yakasındaki 7 ilçenin bazı bölgelerine, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. BEDAŞ, resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada 30 Aralık Cuma ve 31 Aralık Cumartesi günü İstanbul Avrupa yakasındaki 7 ilçenin bazı bölgelerine elektrik verilmeyeceğini bildirdi. Vatandaşlar, yılbaşından hemen önce yapılacak olan kesintinin hangi iller olduğunu merak ederken "İstanbul'da hangi ilçeler elektrik kesintisi yaşayacak?" sorularına da yanıt aradı. İşte, 30- 31 Aralık’ta elektrik kesintisi yaşayacak İstanbul ilçeleri!

- KARAMANDERE Mh., KARAMAN DERE Sk., MÜJDE ÇIKMAZI Sk., MÜNİR Sk., MÜSLİM ÇIKMAZI Sk., MÜSTESNA Sk., NAKIŞ ÇIKMAZI Sk., KARACAKÖY MERKEZ Mh., AÇELYA ÇIKMAZI Sk., MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., FERAH ÇIKMAZI Sk., KARACAKÖY Cd., REHBER ÇIKMAZI Sk., NARİN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KİREÇBURNU Mh., ADA. Sk., PROF.DR AYKUT BARKA Cd., ALPARSLAN Sk., AKGÜL Sk., ÜLKER Sk., DUYGU Sk., MEHMET EFENDİ ÇIKMAZI Sk., SÜMBÜL Sk., AKPINAR Sk., AKDENİZ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- AYAZAĞA Mh., 208. Sk., 131. Sk., 130. Sk., 128. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:00-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., NADİDE Cd., NADİDE ÇIKMAZI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TERAZİDERE Mh., GÜRSOY Sk., RÜYA Sk., KARAMAN Sk., GÜNEŞ Cd., FUNDA Sk., FEZA Sk., HAKAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 904. ÇIKMAZ Sk., 2.BÜLBÜL Sk., 2.FABRİKALAR Sk., HALKALI Cd., İZMİR Sk., KANARYA Sk., KONFOR Sk., KUZEY Sk., 6.YILDIZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ORHAN GAZİ Mh., ISISO Cd., 11.YOL Sk., 12.YOL Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:30-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ATATÜRK Mh., AKARSU Sk., DAĞHAN Sk., SAVAŞ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 4. Cd., 5. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

31 Aralık 2016 Cumartesi günü planlı kesinti programı

- ORHAN GAZİ Mh., ISISO Cd., 11.YOL Sk., 12.YOL Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:30-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANLIK KESTİNLERİN NEDENİ BELLİ OLDU

30 - 31 Aralık kesintileri için duyurular, BEDAŞ üzerinden yapılmıştı ancak dün pek çok bölgede anlık elektrik kesintileri olması İstanbullular arasında kriz yarattı. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında bulunan Avcılar, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp, Kadıköy, Pendik, Maltepe, Ataşehir gibi birçok ilçede elektrik kesintileri yaşandı. Anlık kesintilerin nedenine yönelik açıklama BEDAŞ ve Enerji Bakanlığı'ndan geldi. İşte, o açıklamar!

Kesintiler sonrasında BEDAŞ’ın internet sitesi ve çağrı merkezi kilitlendi. Bazı ilçelerde elektrikler bir süre sonra tekrar geldi.

BEDAŞ’ın Twitter konuyla ilgili olarak hesabından “Ulusal Elektrik Şebekesi’nden yeteri kadar elektrik alınamamaktadır” açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Ulusal Elektrik Şebekesi’nden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlanacaktır” denildi.

ENERJİ BAKANLIĞI'NDAN ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

İstanbul’da bu kesintiler yaşanırken Sakarya ve Kocaeli’de de elektrikler kesildi. Enerji Bakanlığı olumsuz hava şartlarının iletim hatlarını engellediğini ve kesintilerin bu yüzden yaşandığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Ülkemizi etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtına, elektrik iletim hatlarımızda da geçici arızalara sebep olmaktadır. Özellikle, Marmara Bölgesi’nin kuzeyindeki yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle, iletim hatlarında meydana gelen arıza sonucu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul illerimizde saat 14:20’de başlayan elektrik kesintileri yaşanmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı TEİAŞ bünyesindeki ekipler hava koşullarının elverdiği çerçevede yaşanan arızalara müdahale etmektedir. Kesintilerin en kısa zaman içerisinde giderilmesi için yoğun mesai harcanmaktadır.