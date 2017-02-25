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İstanbul'da elektrik kesintisi!

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İstanbul'da elektrik kesintisi!
İstanbul Avrupa yakasında 7 ilçede, 27 Şubat Pazartesi günü itibariyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Şubat pazartesi günü İstanbul'un Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Güngören ilçelerinin bazı mahallelerinde değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek. 

Bu ilçelerin bazı mahallelerine 27 Şubat Pazartesi günü 08.00 ila 19.00 arası farklı saatlerde elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden ulaşabilecek.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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