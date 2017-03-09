İstanbul'da elektrik kesintisi
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Küçükçekmece, Sarıyer ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı mahallelerinde 11 Mart'ta 03.30-23.50 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinin bazı mahallelerinde 12.00-17.00, Bahçelievler ilçesinin bazı mahallelerinde ise 10.00-16.00, Bakırköy ilçesinin bazı sokaklarında ise 10.00-13.30 ve Başakşehir ilçesinin bazı semtlerinde 12.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Aynı gün Bayrampaşa ilçesinin belirli sokaklarına 16.00-20.00, Beyoğlu ilçesinin bazı semtlerine 15.00-23.50 ve Büyükçekmece ilçesinin bazı semtlerine 03.30-04.30 saatlerinde elektrik verilemeyecek.
Esenler ilçesinin bazı semtlerinde 09.00-17.00, Küçükçekmece ilçesinin bazı mahallelerinde 10.00-14.00 ve Sarıyer ilçesinin bazı sokaklarında 09.30-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Zeyti̇nburnu ilçesinin bazı sokakları 12.00-16.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.
Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.
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