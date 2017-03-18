İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelere 18 Mart Cumartesi günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ`den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Çatalca, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Silivri, Esenyurt, Esenler, Sarıyer, Güngören ve Beyoğlu ilçelerinin bazı mahallelerinde 18 Mart`ta 01.00-23.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Çatalca ilçesinin bazı mahallelerinde 01.00-06.00, Beylikdüzü ilçesinin bazı mahallelerinde 03.00-17.00, Büyükçekmece ilçesinin bazı sokaklarında 08.00-17.00 ve Silivri ilçesinin bazı semtlerinde 08.00-18.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün Esenyurt ilçesinin belirli sokaklarına 09.00-17.00, Esenler ilçesinin bazı semtlerine 09.00-17.00 ve Sarıyer ilçesinin bazı semtlerine 09.30-16.30 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Güngören ilçesinin bazı semtlerinde 10.00-16.00 ve Beyoğlu ilçesinin bazı mahallelerinde 15.00-23.00 saatlerinde enerji kesintisi yapılacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ`ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.