İstanbul'da emlak 7 yılın dibini gördü

2012 yılında yatırım ve gelişim beklentisi açısından birinci olan İstanbul emlakta son 7 yılın dibini gördü.

Urban Land Institute (ULI) ve PwC'nin uluslararası yatırımcıların Avrupa gayrimenkul sektörü yatırım kararları hakkındaki araştırması Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2018 Raporu dün yayınlandı. Yatırımcılar, geliştiriciler, kredi verenler, aracılar ve danışmanlardan oluşan, uluslararası tanınmış 800'den fazla gayrimenkul profesyonelinin görüşüne göre şehirler sıralandı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, mevcut yatırımlar ve gelişim beklentileri açısından oluşturulan listede, Türkiye'den yer alan tek kent olan İstanbul iç ve dış belirsizlikler nedeniyle 31'inci sırada yer alarak sonuncu oldu.

6 YIL ÖNCE ZİRVEDEYDİ

2016 yılında Avrupalı yatırımcılar tarafından gelişme öngörüleri bakımından yedinci sırada gösterilen İstanbul, 2017'de 29'uncu sırada yer almıştı. Genç nüfusu, kaliteli konut ihtiyacı ve yenilenmesi gereken konut sayısıyla, yerli ve yabancı yatırımcılara pek çok fırsat sunan İstanbul'un gerilemesinde terör olayları, ekonomik ve politik istikrarsızlık etkili oldu.

Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2018 Raporu sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan ULI Türkiye Başkanı Zafer Baysal, İstanbul'un 2012 yılında ilk sırada yer aldığına dikkat çekti. Uluslararası yatırımcıların iştahını artıracak imar uygulamalarındaki müktesep hakların korunması gerektiğini ifade eden Baysal, “İmar süreçlerinde standardizasyonun, şeffaflığının artırılıp yerli yatırımcılarla haksız rekabet algısının yok edilmesi lazım” dedi. 2018 yılına dair beklentileri yorumlayan PwC Türkiye Gayrimenkul Sektörü Lideri Ersun Bayraktaroğlu, “Bölgemizde yaşanan politik ve askeri hareketlilik Avrupalı yatırımcı ve geliştiricilerin ülkemize yatırım yapma isteğinde aşınma yaratmış durumda. Gelişen trendlere baktığımızda Avrupa'da öne çıkan lojistik, konut, ortak kullanımlı ofis alanları ülkemiz için de gelişen alanlar” dedi.

Gelişen trendler şehir sıralamasında son 4 yılda olduğu gibi bu yıl da ilk sırayı Berlin aldı. Brexit'in ardından finans sektörünün odaklarının değişmesi ve bir yıllık sağlam büyümenin ardından Frankfurt listede ikinci sıraya yükseldi.

YATIRIMCILARIN GÖZDESİ ALMANYA

7 YILIN EN YAVAŞ ARTIŞI

Merkez Bankası'nın dün açıkladığı verilere göre konut fiyat endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 0.63, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 11.14 artışla 246.05 oldu. Böylelikle 2010 Kasım ayından bu yana konut fiyatlarında en yavaş artış kaydedilmiş oldu. Verilere göre, İstanbul'da yüzde 6.4 ile son 7 yılın en düşük fiyat artışı yaşandı. Ankara'da konut fiyatları yıllık olarak yüzde 7.6 artarken, İzmir'deki konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 19.8 oldu.