İstanbul'da eylem hazırlığında olan 2 IŞİD'li yakalandı

İstanbul'da düzenlenen IŞİD'le operasyonunda, eylem hazırlığında olduğu öne sürülen Özbekistanlı iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle 2 kalaşnikof ve 500 mermi ele geçirildi.

İstanbul Kağıthane'de terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda, eylem hazırlığında olduğu öne sürülen Özbekistan uyruklu iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde 2 kalaşnikof tüfek ve 500 mermi ele geçirildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de terör örgütü IŞİD'in hücre evi olduğu belirtilen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "Ortaköy'deki terör saldırısı benzeri sansasyonel eylem" hazırlığında olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu C.C. ve İ.D. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 kalaşnikof tüfek ve tüfeklere takılı vaziyette dolu şarjörler ile 500 mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.