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İstanbul'da eylem hazırlığındaki 9 kişi gözaltına alındı!

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İstanbul'da eylem hazırlığındaki 9 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da, PKK/KCK terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümünde bombalı, silahlı ve molotofkokteylli eylem hazırlığında oldukları belirlenen kişilere yönelik operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da, PKK/KCK terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümünde bombalı, silahlı ve molotofkokteylli eylem hazırlığında oldukları belirlenen kişilere yönelik operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün 27 Kasım 1978 tarihindeki sözde kuruluşu nedeniyle bombalı, silahlı, molotofkokteylli eylem gerçekleştirecekleri bilgisi alınan örgüt üyesi kişilere yönelik, Bağcılar, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin ev ve üzerilerinde yapılan aramalarda, 7,65 milimetre çapında tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek, çok sayıda örgütsel içerikli dergi, kitap, doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

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