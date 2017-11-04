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İstanbul'da 'FETÖ' operasyonu

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İstanbul'da 'FETÖ' operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstanbul'daki birçok adreste FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kent genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sivil polis araçlarıyla sağlık kontrolünden geçirilmek için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Burada yapılan işlemlerin ardından şüpheliler, Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

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