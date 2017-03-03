İstanbul’da haftasonu elektrik kesintisi!

İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi yaşanacak. Peki hangi ilçelerde elektrik olacak? İşte elektrik kesintisi yaşanacak o ilçeler...

İstanbul’da bu hafta sonu Avrupa ve Anadolu yakasında birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın internet sitesinden duyurduğu açıklamada elektrik kesintilerini planlı yapılacağı belirtiliyor. İstanbul’da bazı ilçelerde 10 saate varan elektrik kesintileri yaşanacak.

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

4 Mart Cumartesi elektrik kesintisi

BÜYÜKÇEKMECE: 19 MAYIS Mh., DİZDARİYE Mh., FATİH Mh., CUMHURİYET Mh., PINARTEPE Mh., ATATÜRK Mh., TÜRKOBA Mh., DİLBER 2 Sk., DOST 2 Sk., DAMLA 3 Sk., DALGIÇ 1 Sk., ESKİ ÇATALCA YOLU Cd., BAHAR 3 Sk., DEĞİRMEN YOLU Cd. ULUS Mh., İSMETPAŞA Cd., KIZAK Sk., GARAJYOLU Sk., İSTİKLAL Cd., MUSTAFA KEMAL 1 Cd., İNCE Sk., İPEK 2 Sk., İLİM Sk., MURAT ÇESME Mh., MİLLİ GÜVENLİK Sk., ZEMİN Sk., KARBEYAZ Sk., GARAJYOLU Sk., AKA Sk., YELKEN 3 Sk., GEMİCİ 1 Sk., ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN: MERKEZ Mh., MERTER Sk., ve civarında 10:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR: DEMİRKAPI Mh., 1. Sk., 2. Sk., AKYILDIZ Sk., ALİCAN Sk., BAĞCILAR ASFALTI Cd., BEGONYA Sk., BATTAL Sk., BİLGE Sk., ÇAĞLAYAN Sk., ÇINAR Sk., EBABİL Sk., GONCA Sk., KASIMPATI Sk., MEVLANA Sk., MİNE Sk., OĞUZHAN Sk., ORKİDE Sk., PAPATYA Sk., ŞEHİTLER Sk., YONCA Sk., ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY: HADIMKÖY Mh., ELVAN Sk., HADIMKÖY Cd., AYASOFYA Cd., ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY: ŞENLİKKÖY Mh., ADAKALE Sk., KIR Sk., KIRSERDAR Sk., MAHİRLER Sk., OTLUKBELİ Sk., SAÇI Sk., ÜLKEM Sk., ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER: ORUÇREİS Mh., 625. Sk., 626. Sk. ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Mart Pazar elektrik kesintisi

ARNAVUTKÖY: MEHMET AKİF ERSOY Mh., GÖKHAN Cd., EGEMEN Cd., ÇELEBİ Cd., AKAR Sk., KUŞTİL Sk., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., KAPTANPAŞA Sk., YÖRE Sk., VARLIK Sk., PREVEZE Sk., GÜLYÜZLÜ Sk., YILDIZLI Sk., ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ: BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 14. Cd., 5. Cd., 15. Cd., ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER: ZEKERİYAKÖY Mh., FİLKULAĞI Sk., 4 Cd., AHLAT Sk., 3 Cd., 1.CD Cd., ve civarında 00:00-06:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH: MİMAR KEMALETTİN Mh., MESİHPAŞA Cd., MESİHPAŞA Mh., AKSARAY Cd., LALELİ Cd., SAİTEFENDİ Sk., İHTİSAP AĞASI Sk., MESİHPAŞA Cd., GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT: AKÇABURGAZ Mh., 1584. Sk., 1573. Sk., 1567. Sk., GÖKEVLER Mh., 2312. Sk. ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR: DENİZKÖŞKLER Mh., SEÇKİN Sk., ERSOY Sk., ORHAN VELİ Sk., ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEYKOZ: 09.00-18.00 saatleri arasında MEHMET AKİF ERSOY, BUDAKDERE ÇIKMAZI 10:00 - 14:00 saat aralığında YAVUZ SELİM – ÇAMLIK

KADIKÖY: 13.00-16.00 saatleri arasında ERENKÖY - HAYRİ EĞMEZOĞLU, KAPTAN ARİF, TELLİKAVAK, ÇELEBİ 09.00 – 12.00 saatleri arasında ŞEMSETTİN GÜNALTAY, KAMİLLER, ÇOBAN YILDIZI

KARTAL: 13.00-14.30 saatleri arasında İSTASYON, DOĞAN, YANKI, OYMAK, SARAYLI, MERDİVENLİ, ÜSKÜDAR, ÇIRAĞAN, TAVUSKUŞU 09.00-19.00 saatleri arasında ÇAVUŞOĞLU - DAĞ, SANAYİ, BATI, FAHRİ KORUTÜRK, YÖRE, SARAY, SARAÇ, AYÇA, METAL, SARIÇİMEN, BOZTEPE, KERPİÇ, AYABAKAN, SEVİLEN, HAŞMET, BUSE, KARA, TOPÇAMLAR, KAPLAN, FISTIKAĞACI 10:00 - 11:30 saat aralığında KORDONBOYU - ANKARA, BELEDİYE, ÜSKÜDAR, BAYIR, ÇİLEK , SERHAT , YAN, TURHAN, BADEMLİ, ŞERİF ALİ, ÇIRÇIR, GEVREK, ÇİMENLİK, HACI ŞAKİR, DR. SADIK AHMET, ACIÇEŞME, KUYU, EGEMENLİK, HARMAN, ERALP 15:00 - 16:30 saat aralığında ÇAVUŞOĞLU - YAKACIK, SPOR, BARBAROS HAYRETTİNPAŞA, ÇAY, PORTAKAL, ŞEHİT ŞENOL YAZICI, NAR, AKİDE, KORU, ÖZEL, NAMIK KEMAL , ŞEHİT YASİN ÖLMEZ, LATİFE, ŞEHİT İBRAHİM KORAY, SPOR, YAKACIK, STAD, ÖZTAŞ, MERAL, CENGİZ TOPEL, KUZEY, EDEBİ, PATİKA, İTFAİYE, ŞAHABBEY, ÖZSÖĞÜT,

5 Mart Pazar elektrik kesintisi

TUZLA: 10.00-13.00 saatleri arasında AYDINLI - YAVUZER , REŞİT ,

SADRAZAM , SÜHEYLA , EZEL , MENEKŞE , PAŞAKÖY , HAYRAT , YALIN ,

MELİSA , RAVZA ,