İstanbul'da halk otobüsü devrildi

D100 Ambarlı Yanyol'da Avcılar yönünde bir halk otobüsü devrildi. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralanırken olay yerine ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

İstanbul’da D-100 karayolunun Avcılar istikameti Haramidere kavşağında bir özel halk otobüsü yoldan çıkarak devrildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Avcılar istikameti Haramidere kavşağında meydana geldi.

AYAKKABISI KALDI

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir özel halk otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda uzun trafik kuyruğu oluşurken otobüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilirken, kazada hastaneye kaldırılan bir yaralının ayakkabısının olay yerinde kaldığı görüldü.

METROBÜS KÖPRÜSÜNDEN İZLEDİLER

Olay yerine sevk edilen ekipler devrilen otobüsü kaldırmak için çalışma başlattı. Bu sırada yan yolda uzun araç trafiği oluşurken metrobüs köprüsü üzerinde toplanan vatandaşların da çalışmayı film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.