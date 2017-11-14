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İstanbul'da halk otobüsü devrildi

İstanbul'da halk otobüsü devrildi
D100 Ambarlı Yanyol'da Avcılar yönünde bir halk otobüsü devrildi. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralanırken olay yerine ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
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