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İstanbul'da helikopter destekli dev operasyon

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İstanbul'da helikopter destekli dev operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Yeditepe'de Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi. Havadan ve karadan 5 bin polisin katıldığı uygulamaya evlilik programlarından tanınan ünlü isim Caner Toygar da takıldı.

İstanbul Polisi, 5 bin polis ile 39 ilçede helikopter destekli "Yeditepe'de Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi. Suça ve suçlulara karşı düzenlenen uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı.

Uygulamayı İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan bizzat yönetti. Belirli noktalarda konuşlanan ekipler, araçlar ve şahıslar üzerinde didik didik arama yapıp Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

Öte yandan Şişli'de gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir araçtan evlilik programlarından bilinen ünlü isim Caner Toygar da uygulamaya takıldı. Toygar'ın aracında arama yapıldığı öğrenildi.

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