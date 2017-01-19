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İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu

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İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu
İstanbul Okmeydanı'nda bazı adreslere düzenlenen helikopter destekli terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DHKP/C doğrultusunda faaliyet gösterdiği belirtilen Gençlik Federasyonuna operasyon düzenlendi.

Çelik kapılar kırılarak girilen binada 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin canlı bomba olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

Burada yapılan aramada, bol miktarda doküman ele geçirildi.

Bu arada gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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