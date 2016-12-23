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İstanbul'da IŞİD operasyonu!

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İstanbul'da IŞİD operasyonu!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü IŞİD yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 31'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca IŞİD'li teröristlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan çalışmalarda alınan ifadeler doğrultusunda 41 şüpheli hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan gözaltı kararı verildi. 

Ayrıca savcılığın talebi üzerine nöbetçi hakimlikçe, şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alındı.

31'İ YAKALANDI, 10'U ARANIYOR

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerden 31'ini gözaltına alarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Diğer 10 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı. Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

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