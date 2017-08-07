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İstanbul'da IŞİD operasyonu

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İstanbul'da IŞİD operasyonu
MİT, Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin çalışmasının ardından İstanbul'da IŞİD operasyonu düzenlendi.

İstanbul MİT Bölge Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerinin çalışması sonucu, terör örgütü IŞİD adına eylem yapmak amacıyla İstanbul'a geldikleri öne sürülen 5 kişinin adresleri tespit edildi. 

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de katıldığı operasyonda, Başakşehir'deki 2 adreste yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Evde, 3 tabanca, 1 susturucu, dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan şüphelilerin işlemleri sürüyor. 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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