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İstanbul'da IŞİD operasyonu

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İstanbul'da IŞİD operasyonu
İstanbul’da, terör örgütü IŞİD’e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da, terör örgütü IŞİD’e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’deki çatışma bölgeleri ile iltisaklı ve geçmiş dönemlerde terör örgütünün saflarında bulunduğunu belirlediği şüphelilerin iki ilçedeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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