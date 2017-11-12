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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 32 gözaltı

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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 32 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 32 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 32 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla Bayrampaşa, Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Tuzla ve Ümraniye'de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, yabancı uyruklu 32 kişi yakalandı.

Suriye'deki çatışma bölgelerinde IŞİD yanlısı gruplar adına faaliyet gösterdikleri bildirilen şüphelilerin, Türkiye'de eylem hazırlığında oldukları iddia edildi.

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